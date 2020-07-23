РИАМО - 23 июл. В Красносельском районе столицы после перерыва из-за пандемии Covid-19 возобновили работы по благоустройству Даева и Ананьевского переулков, которые начались в марте, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Благоустройство коснется 2,9 гектара территории протяженностью порядка 0,73 километра. Основную часть работ планируют закончить в декабре 2020 года.

«В настоящее время начали демонтировать покрытия, прокладывают бордюры и прокладывать кабельную канализацию. Кроме того, ведется подготовка к обновлению покрытия дороги и тротуаров», — отмечается в материале.

В переулках появится комфортное пешеходное пространство, в том числе будет создан маршрут мимо достопримечательностей на Сретенке. Чтобы было удобно сориентироваться, установят три навигационные стелы.

Тротуары покроют гранитной плиткой, установят новые скамейки для отдыха горожан и урны. Систему освещения обустроят из 122 фонарей с энергосберегающими лампами. Кроме того, установят пункт велопроката.