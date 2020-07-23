РИАМО - 23 июл. Центры госуслуг «Мои Документы» и Главархив открыли первую офлайн-выставку после снятия карантинных ограничений, экспозиция посвящена семейным ценностям, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

С четверга выставочные пространства в 21 столичном офисе начинают свою работу в обычном режиме.

«Ограничительные меры в центрах госуслуг мы снимали постепенно, постоянно отслеживая ситуацию. Финальным шагом стало возобновление проекта «Москва — с заботой об истории», — сказала вице-мэр.

Она добавила, что начался прием документов от жителей для передачи на хранение в Главархив. Экспозиции создаются на основе семейных реликвий горожан, собранных в рамках одноименного проекта.

Новый тематический блок будет состоять из трех частей. Первый — «Создание семьи», рассказывает о свадебных и семейных традициях нашей страны в разные годы. Два следующих — «Развитие детей» и «Взаимосвязь поколений» — о воспитании и образовании детей в разные исторические периоды, о роли старшего поколения, а также об интересных возможностях для пенсионеров сегодня.

Экспозиция «Моя семья — моя история. Создание семьи» познакомит посетителей с уникальными историческими фактами становления института семьи на протяжении трех эпох: Российская империя, СССР и современная Россия.