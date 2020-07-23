РИАМО - 23 июл. В ходе обновления цветников ландшафтного парка ВДНХ высадили более 44 тысяч многолетних растений, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

На смену однолетним растениям пришли 50 видов и 70 разных сортов цветов и хвойных кустарников. Они будут расти и цвести не один сезон с начала весны и до поздней осени.

«Система цветников под названием «Большая картина полей» общей площадью около 3,6 тысячи квадратных метров была создана по концепции французского ландшафтного архитектора Мишеля Пена в 2018 году», — отмечается в сообщении.

Замысел состоял в том, чтобы цветники напоминали работы художника Василия Кандинского, например, «Малые миры I». Для создания эффекта картин в стиле абстракционизма ландшафтные дизайнеры использовали сибирские ирисы, гибридную герань, новобельгийские астры и другие. Кроме того, осенью цветники дополнят луковичными растениями, которые зацветут по весне в следующем году.

На Центральной аллее ВДНХ летом переливается красками цветочный партер, узоры которого восстановили по чертежам середины ХХ века. В то же время, свыше 1 тысячи деревьев и кустарников, а также порядка 160 тысяч многолетних цветов украшают ландшафтный парк. Он поделен на пять природных зон, его площадь превышает 87 гектаров.

Всего в этом сезоне на территории ВДНХ зацвели около 2 миллионов цветов и кустарников, в том числе десятки тысяч роз и 2,5 тысячи пионов.