РИАМО - 23 июл. На общегородском выпускном в Парке Горького, который состоится 24 июля, выступят свыше 40 артистов, а также пройдут праздничные мероприятия в специальных тематических зонах, говорится в сообщении пресс-службы комплекса социального развития Москвы.

«В 22:00 на сценах на Пушкинской набережной и у главного фонтана начнется грандиозный концерт — для ребят выступят их любимые певцы и артисты. Среди них — Полина Гагарина, Рита Дакота, Iowa, Brother$, T-Killah и Олег Майами. В полночь выпускников ждет праздничный салют», — говорится в сообщении.

На празднике будут соблюдать все эпидемиологические нормы. С 24 по 25 июля вход на территорию парка будет открыт только для выпускников и их сопровождающих по индивидуальным именным браслетам с QR-кодом.

Весь задействованный в мероприятии персонал проверят на коронавирус, им раздадут маски и перчатки.