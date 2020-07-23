РИАМО - 23 июл. В городском округе Луховицы задержали участников группы, подозреваемых в совершении кражи дизельного топлива из трубопровода в особо крупном размере, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Злоумышленники совершили несанкционированную врезку к двум трубам магистрального трубопровода с целью откачки дизельного топлива», – сообщила начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

Подозреваемые изготовили отвод в виде шланга до земельного участка в деревне Врачово. Сумма ущерба составила более 1 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.

«Полицейские обнаружили гаражный бокс, расположенный в городе Рошаль, где хранилось похищенное топливо, а также автомобиль, на котором перевозили нефтепродукты», – добавила Петрова.

При обыске в гараже и досмотре транспортного средства оперативники обнаружили и изъяли две тонны похищенного дизельного топлива, пластиковую емкость на 200 литров, сварочный аппарат, помпы для перекачки нефтепродуктов, бензогенератор, приборы для работы ночью, лопаты и пластиковый шланг.