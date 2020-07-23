РИАМО - 23 июл. На территории Московской области с 8 июля из-за проливных дождей потопило 699 дачных участков и 239 частных домов, на текущий момент подтоплений не зафиксировано, сообщается на сайте регионального главка МЧС России.

«В связи с прохождением грозового фронта, сопровождающегося ливневыми дождями высокой интенсивности, в период с 8 июля на территории Московской области поступили сообщения о подтоплении в восьми муниципальных образованиях», — говорится в сообщении.

По данным МЧС, за данный период в регионе было подтоплено 239 частных жилых домов, из них два деревянных дома смыло водой. Также вода залила мост и 10 участков дорог, повредив четыре из них.

По состоянию на утро четверга в области подтоплений нет. На территории региона в данный момент проходят восстановительные работы.

С начала июля более двух месячных норм осадков выпало в некоторых округах Московской области.