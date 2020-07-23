РИАМО - 23 июл. Пик проверки электронной медкарты москвичами — утренние часы, прайм-тайм просмотра карты на mos.ru — с 9:00 до 12:00, говорится в сообщении пресс-службы комплекса социального развития Москвы.

«Чаще всего москвичи пользуются электронной медицинской картой на портале mos.ru с 9 до 12 часов дня. На это время приходится 21% от всех посещений», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на втором месте по популярности стоит промежуток времени с 12:00 до 15:00. Далее следуют временные отрезки с 15:00 до 18:00 и с 18:00 до 21:00.

Самое непопулярное время для проверки ЭМК – до 6:00. Но даже в эти ночные часы 4% пользователей заходят в свою электронную медицинскую карту.

С 14 января этого года москвичам открыли доступ к электронным медицинским картам на портале mos.ru. С 26 июня электронная медицинская карта доступна в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО». Его можно скачать в AppStore и Google Play.