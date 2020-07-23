РИАМО - 23 июл. Пожарные ликвидировали возгорание в пятиэтажном здании на площади 100 квадратных метров на улице Академика Волгина в столице, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.

В вечером 22 июля столичным спасателям поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном не эксплуатируемом здании на улице Академика Волгина, дом 2. Огонь распространился на четвертом и пятом этажах.

«Принятыми в 22:54 пожар был локализован, а в 23:13 — ликвидирован», — говорится в сообщении.

Общая площадь пожара составила около 100 квадратных метров.

Пострадавших в результате произошедшего нет.