РИАМО – 23 июл. Онлайн-услуга «Законодательный бизнес-дайджест», сервис дистанционных консультаций, онлайн-услуги «Проверка контрагентов» и по подбору налогового режима стали самыми популярными среди предпринимателей столицы на сайте mbm.mos.ru, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

«В помощь предпринимателям на городском портале для малого бизнеса запущено больше 20 онлайн-услуг и сервисов. Только за первую половину этого года ими воспользовались 21,5 тысячи раз», — сказала заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

За полгода услугу «Законодательный бизнес-дайджест» запросили более 8,3 тысячи раз, сервисом дистанционных консультаций воспользовались свыше 2 878 раз, услугу «Проверка контрагентов» запросили 2 844 раза, услугу по подбору налогового режима – 1 060 раз.

Как отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин, в столице активно развивают инфраструктуру поддержки малого и среднего бизнеса.

На сайте mbm.mos.ru можно найти информацию о субсидиях, обучающих мероприятиях, получить консультации, найти сведения о льготной аренде помещений. Консультации также можно получить по телефону +7 (495) 225-14-14.