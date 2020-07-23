РИАМО - 23 июл. В столице скончались еще 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщает оперштаб Москвы по ситуации с Covid-19.

Общее число жертв пандемии в городе достигло 4364.

«Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением», — говорится в сообщении.

Врачи советуют не рисковать своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих: при необходимости необходимо сразу вызывать скорую помощь на дом.

По последним данным, общее число случаев заболевания в мегаполисе составляет 235 363 человека. Выздоровело 172 939 человек. Москва находится на третьем этапе снятия ограничений.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

23 ИЮЛЯ

- В Москве за прошедшие сутки умерли 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии жертвами Covid-19 стали 4364 человек.