РИАМО - 23 июл. В четверг в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди, воздух днем прогреется до 22 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

На московский регион с запада усилит свое влияние антициклон, продолжится поступление прохладного воздуха.

«При переменной облачности местами пройдет кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве — от 18 до 20 градусов тепла, по области — 17-22 градуса тепла», — говорится в сообщении.

Атмосферное давление немного подрастет и в середине дня составит 743 миллиметра ртутного столба. Западный ветер усилится до 5-10 метров в секунду. Относительная влажность воздуха около 60%.