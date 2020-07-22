РИАМО - 22 июл. Два проекта министерства энергетики Московской области по возобновляемым источникам энергии в настоящий момент находятся в активной фазе доработки, это генерирующие установки на полигонах твердых бытовых отходов «Торбеево» и «Тимохово», говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

Каждый день на полигоны твердых бытовых отходов вывозят тонны мусора. Там он разлагается, образуя газ с неприятным запахом. В высоких концентрациях он токсичен, может загореться или взорваться. Кроме того, создает парниковый эффект, разрушая озоновый слой. Чтобы минимизировать его вред, в Подмосковье начинают собирать свалочный газ и получать из него электрическую энергию.

«Новая технология по добыче газа из отходов на полигоне (станция дегазации) в тандеме с получением из него электричества (генерирующая установка) в несколько раз энергоэффективнее и экологичнее других методик по переработке отходов», - говорится в сообщении.

Запуск установки на полигоне ТБО «Торбеево» в Люберцах планируют на третий квартал 2020 года. Прогнозный объем вырабатываемой энергии в год при постоянной работе газопоршневой электростанции – 7,96 миллиона киловатт-часов. Помимо этого, электроустановка будет использоваться и как источник тепловой энергии. Планируется производство порядка 0,95 гигакалории тепловой энергии, которая обеспечит собственные нужды полигона — теплоснабжение административных и производственных помещений.

Отличительной чертой генерирующего объекта на полигоне ТБО «Тимохово» в городском округе Богородский станет переработка в электричество не свалочного, а биогаза. Общая установленная мощность составит 10 мегаватт, а общий прогнозируемый объем вырабатываемой электроэнергии - 72,53 миллиона киловатт-часов. Строительные работы будут закончены в этом году.

С 2018 по 2020 годы провели девять конкурсных отборов, на основании которых осуществляется реализация проектов по размещению восьми генерирующих объектов, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии. Реализация этих проектов запланирована до 2022 года.