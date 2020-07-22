РИАМО - 22 июл. Туристам, отдохнувшим в Подмосковье предстоящей осенью или зимой, компенсируют часть стоимости тура, отдохнуть с кэшбэком можно будет с 1 октября по 20 декабря 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

В России разработали программу стимулирования внутреннего туризма. Согласно которой, туристы за отдых в регионах России будут получать кэшбэк на карту от 5 до 15 тысяч рублей.

«Всего в акции участвуют более 55 регионов. Их разделили на 2 группы. Так, кэшбэк предоставят в 44 субъектах страны, если тур будет куплен с 15 августа по 20 декабря 2020 года. Еще 11 регионов смогут участвовать в акции, если туристы к ним приедут с 1 октября по 20 декабря 2020 года», - говорится в сообщении.

Таким образом, Подмосковье вошло во вторую группу. Это связано с тем, что летом в регионе и так довольно много туристов.

«А вот в осенне-зимний период несколько снижается. И такой вид поддержки, как кэшбэк, действительно для многих туристов станет значимым. А мы в свою очередь, таким образом сделаем еще один дополнительный шаг по развитию внутреннего туризма», - отметил председатель комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов.

В 2019 году в Московской области отдохнули более 22 миллионов человек. На территории региона находится больше 5,7 тысячи объектов культурного наследия, порядка 320 усадеб, тысячи церквей и монастырей.

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