РИАМО - 22 июл. Оплатить покупку саженцев Ивантеевского лесопитомника теперь можно бесконтактно, к оплате принимаются карты платежных систем «МИР», Visa, MаsterСard, UnionPay, JCB, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Областной Ивантеевский лесопитомник поэтапно восстанавливает не только свою производственную деятельность, но и налаживает клиентский сервис. Безналичная оплата – один из способов сделать обслуживание удобным и, что сейчас очень актуально, безопасным», — сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

В лесопитомнике продаются более 8,7 тысячи саженцев плодово-ягодных и декоративных растений для садов и дач, а также цветы. Покупателям предлагаются две тысячи саженцев яблони, четыре тысячи саженцев туи, можжевельника, пихты, голубые и европейские ели, 700 саженцев декоративных деревьев: липы, бархата амурского, кленов и других видов, а также две тысячи саженцев декоративных кустарников, в том числе душистого чубушника.

В лесопитомнике можно купить сорта яблонь знаменитой коллекции селекционера, профессора Сергея Исаева «Россиянка», «Аэлита», «Народное», «Коричное Новое», «Медуница». Сажать их можно и весной, и осенью, и летом.

В скором времени можно будет приобрести сорта «Десертное Исаева», «Красавица сада», «Конфетное», «Московское зимнее», «Московское позднее», «Осенняя радость», «Пионерское», «Услада».

В ассортименте учреждения есть астильбы, клематисы, розы, пионы, лилейники, флоксы, хосты с закрытой корневой системой.

Узнать подробнее об ассортименте саженцев можно по телефону 8-915-112-05-75. Звонки принимаются с 08:00 до 17:00 с понедельника по пятницу.