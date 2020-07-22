РИАМО - 22 июл. В микрорайоне Заря в Балашихе под секцией бетонного забора обнаружили тело 15-летней девочки, по данному факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«По предварительным данным, девочка задела во время прогулки со сверстницами палку опоры конструкции забора, секция которого в последующем упала на потерпевшую», — говорится в сообщении.

На месте работают следователи и криминалисты. Устанавливается собственник территории. Планируются допросы очевидцев.