РИАМО - 22 июл. Сотрудники АО «Мособлэнерго» выявили по итогам 6 месяцев текущего года факты бездоговорного использования электроэнергии в Подмосковье на сумму 7 миллионов 398 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Работниками компании составлено 85 актов о хищении электроэнергии в объеме 1,477 миллиона кВтч. Объем выявленного безучетного потребления составил 0,458 миллиона кВтч», – уточняется в сообщении.

Больше всего хищений электроэнергии найдено в Раменском городском округе. Кроме того, нарушения в потреблении электроэнергии удалось обнаружить в Красногорске, Люберцах, Мытищах, Клину, Лосино-Петровском, Сергиевом Посаде. Во всех перечисленных городах размеры хищения электроэнергии превысили сумму в 500 тысяч рублей. В отношении организовавших бездоговорное и безучетное потребление и не погасивших задолженности были поданы иски в суд.

Бездоговорное потребление электроэнергии зачастую является умышленным действием со стороны физических и юридических лиц. АО «Мособлэнерго» каждый год выявляет нарушения в данной области и составляет акты о безучетном потреблении.