РИАМО - 22 июл. В 11 муниципалитетах Подмосковья начнут работать пункты бесплатного приема крупногабаритных отходов «Мегабак», их адреса жители cмогут уточнить на интерактивный карте на сайте мегабак.рф, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Площадки появятся в Балашихе, Домодедове, Истре, Королеве, Красногорске, Люберцах, Мытищах, Одинцове, Подольске, Реутове и Сергиевом Посаде.



«Всю информацию о проекте жители Московской области могут уточнить на сайте проекта – мегабак.рф. Регулярно там будут появляться новости, анонсы и результаты акции», - сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.



На сайте можно будет узнать о том, какие отходы принимаются на площадках, их режим работы, а также задать любой интересующий вопрос о проекте.



Дополнительно адреса пунктов «Мегабак» разместят на сайте министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области, официальных сайтах участвующих муниципалитетов и региональных операторов.