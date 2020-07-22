РИАМО - 22 июл. Стали известны автомобили, которые чаще других в 2020 году эвакуировали на спецстоянку за парковку на улицах Москвы без номеров, это авто брендов BMW, Mercedes, Toyota, машины без номеров могут быть в угоне или оказаться причастными к противоправной деятельности, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

Больше всего без номеров на улицах столицы паркуют люксовые иномарки. За 6 месяцев 2020 года на спецстоянки переместили 124 машины BMW, 73 автомобиля Mercedes, 68 транспортных средств марки Toyota и 38 авто бренда Audi.

«Автомобили без номеров, брошенные на улицах города, могут быть причастны к противоправной деятельности и стать источником опасности – особенно если они в течение длительного времени припаркованы в местах массового скопления людей: у остановок общественного транспорта и станций метро, торговых центров и ресторанов, парков и скверов. Москвичи регулярно оставляют жалобы на такие машины», – говорится в сообщении.

За половину текущего года на спецстоянки доставили 788 машин, которые были припаркованы на улицах Москвы без номеров или с подложными номерами.