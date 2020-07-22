РИАМО - 22 июл. Стали известны автомобили, которые чаще других в 2020 году эвакуировали на спецстоянку за парковку на улицах Москвы без номеров, это авто брендов BMW, Mercedes, Toyota, машины без номеров могут быть в угоне или оказаться причастными к противоправной деятельности, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».
Больше всего без номеров на улицах столицы паркуют люксовые иномарки. За 6 месяцев 2020 года на спецстоянки переместили 124 машины BMW, 73 автомобиля Mercedes, 68 транспортных средств марки Toyota и 38 авто бренда Audi.
За половину текущего года на спецстоянки доставили 788 машин, которые были припаркованы на улицах Москвы без номеров или с подложными номерами.
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