РИАМО - 22 июл. Застройщик начал устанавливать ограждение на строительной площадке торгового цента в Раменском после предостережения от сотрудников территориального отдела Главгосстройнадзора Московской области, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Граждане обратились с просьбой посодействовать в восстановлении ограждения на строительной площадке торгового центра застройщика ООО «Синара». По словам заявителей, рядом с объектом находится игровая площадка, и нахождение детей рядом со открытой площадкой стройки может быть опасно», – уточняется в сообщении.

Специалисты из Главгосстройнадзора оперативно отреагировали на обращение людей. Застройщику выдали предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Главгосстрйонадзор призвал компанию срочно восстановить ограждение стройплощадки. Сейчас поручение ведомства выполняется сотрудниками компании-застройщика.