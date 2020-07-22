РИАМО - 22 июл. Примерно 33 тысячи жителей Подмосковья приняли участие в голосовании на портале «Добродел» по ремонту региональных дорог в 2021 году и отдали свои голоса за проведение ремонтных работ, говорится в сообщении министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«За ремонт дорог в 2021 году в Каширском округе проголосовали более 5 тысяч жителей, в Луховицах свои голоса оставили свыше 3 тысяч человек, порядка 1,8 тысячи жителей Ступина, и 1,7 тысячи человек проголосовали в Рузе и Наро-Фоминске», – сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

В голосовании участвуют те дороги, которые получили наибольшую поддержку жителей по результатам сбора предложений в мае, а также дороги из обращений граждан и по результатам инспекций дорожников. Набравшие самое большое количество голосов участки будут включены в программу ремонта автодорог в 2021 году.

Жители Подмосковья, которые зарегистрированы на портале Госуслуг, могут проголосовать на «Доброделе» до 31 августа. Один человек имеет право оставить один голос и несколько комментариев.