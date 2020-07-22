РИАМО - 22 июл. Примерно 33 тысячи жителей Подмосковья приняли участие в голосовании на портале «Добродел» по ремонту региональных дорог в 2021 году и отдали свои голоса за проведение ремонтных работ, говорится в сообщении министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В голосовании участвуют те дороги, которые получили наибольшую поддержку жителей по результатам сбора предложений в мае, а также дороги из обращений граждан и по результатам инспекций дорожников. Набравшие самое большое количество голосов участки будут включены в программу ремонта автодорог в 2021 году.
Жители Подмосковья, которые зарегистрированы на портале Госуслуг, могут проголосовать на «Доброделе» до 31 августа. Один человек имеет право оставить один голос и несколько комментариев.
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