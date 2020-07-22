РИАМО - 22 июл. Бывший руководитель департамента образования и науки Москвы Исаак Калина продолжит работу в должности советника мэра города, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«За неполные десять лет во многом благодаря работе Исаака Иосифовича московское школьное образование стало одним из лучших в мире», — написал Собянин на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Он отметил, что качественное образование стало доступнее для большинства московских детей.

Мэр города поблагодарил Калину за подвижническую работу на одной из самых важных должностей в правительстве Москвы и пожелал здоровья и дальнейших успехов.

На должность руководителя департамента образования и науки города назначен Александр Молотков, занимавший должность заместителя руководителя департамента.