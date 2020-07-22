РИАМО - 22 июл. Оперативники Управления «К» МВД России и работники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции пресекли в Москве деятельность преступной группировки, которая занималась возвратом денег незаконным путем, говорится в сообщении пресс-службы УВД по ЗАО города Москвы.
О преступлении правоохранителям стало известно после обращения работника компании, который сообщил, что осуществлено хищение денежных средств в нескольких офисах, оказывающих услуги связи и продающих различные технические средства.
Полицейские установили личность 34-летнего мужчины, который организовал незаконную деятельность. Кроме того, найдены и установлены личности еще 14 подозреваемых, которые стали соучастниками реализации преступной схемы. Все подозреваемые уже рассказали о своей роли в преступной группировке.
Сейчас правоохранителям известно уже о более чем 100 эпизодах мошенничества. Общая сумма ущерба от деятельности преступников составила 20 миллионов рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Подозреваемым уже предъявили обвинение. Они находятся под подпиской о невыезде.
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