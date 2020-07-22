РИАМО - 22 июл. Оперативники Управления «К» МВД России и работники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции пресекли в Москве деятельность преступной группировки, которая занималась возвратом денег незаконным путем, говорится в сообщении пресс-службы УВД по ЗАО города Москвы.

О преступлении правоохранителям стало известно после обращения работника компании, который сообщил, что осуществлено хищение денежных средств в нескольких офисах, оказывающих услуги связи и продающих различные технические средства.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что в течение полутора лет один из сотрудников организации, используя служебное положение, периодически осуществлял выгрузку сведений по невостребованным платежам. Затем он давал указания соучастникам оформлять незаконные возвраты денежных средств на различные суммы через кассы в торговых точках», – говорится в сообщении.

Полицейские установили личность 34-летнего мужчины, который организовал незаконную деятельность. Кроме того, найдены и установлены личности еще 14 подозреваемых, которые стали соучастниками реализации преступной схемы. Все подозреваемые уже рассказали о своей роли в преступной группировке.

Сейчас правоохранителям известно уже о более чем 100 эпизодах мошенничества. Общая сумма ущерба от деятельности преступников составила 20 миллионов рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Подозреваемым уже предъявили обвинение. Они находятся под подпиской о невыезде.