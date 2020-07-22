РИАМО - 22 июл. Следственный отдел по Красногорску ГСУ СК России по Московской области начал проверки по информации о нападении собак на детей, сообщается на сайте подмосковного главка СК России.

«В первом случае собака породы хаски во дворе жилого дома напала на семилетнего мальчика. Пострадавший ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение с множественными травмами лица. Во втором случае бездомная собака напала на четырехлетнего ребенка, причинив ему травмы затылка и теменной части головы. Пострадавший мальчик также был госпитализирован», — говорится в сообщении.

Следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Будут опрошены хозяин хаски и очевидцы нападения собаки на семилетнего мальчика. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин сообщил РИАМО, что хаски, напавший на семилетнего мальчика, не был привит от бешенства и собаку поставят на карантин.