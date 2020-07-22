РИАМО - 22 июл. Вмешательство прокуратуры помогло защитить от незаконного уголовного преследования предпринимателя, который произвел ремонт дорог в Апрелевке Наро-Фоминского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области.

Уголовное дело возбудили в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью, которого подозревали в мошенничестве в особо крупном размере. Еще в 2014 году компания бизнесмена выполнила ремонтные работы на дорогах в Апрелевке на территории городского округа Наро-Фоминск, затратив на них свыше 5 миллионов 800 тысяч рублей. Следствие полагало, что фирма предпринимателя использовала удешевленные материалы в работе, а также завысила общую сумму, полагающуюся для проведения работ.

«При этом исполнитель контракта (заявитель) выиграл конкурс, в котором принимало участие семь компаний, а первоначальная стоимость данного муниципального контракта оценивалась местной администрацией более чем в 8 миллионов рублей», – уточняется в сообщении.

Претензий со стороны администрации населенного пункта к предпринимателю и его компании не имелось. Кроме того, не было и расчета причиненного вреда. Также отсутствовали и доказательства.

«В январе-марте 2019 года наш представитель наряду с адвокатом принимал участие в судебном заседании в качестве защитника. По итогам судебного разбирательства в связи с выявленными нарушениями уголовное дело было возвращено прокурору для организации дополнительного расследования. В результате совместной работы с органами областной прокуратуры в июле 2020 года данное уголовное дело в отношении заявителя прекращено на основании, предусмотренном п. 2 ч. 1 ст. 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (за отсутствием в деянии состава преступления)», – рассказал бизнес-омбудсмен Московской области Владимир Головнев.

Он уточнил, что справедливого решения удалось добиться несмотря на то, что разбирательство по уголовному делу с учетом приостановок расследования продлилось примерно три года.