РИАМО - 22 июл. Комитет по туризму Москвы и Общенациональный Союз индустрии гостеприимства (ОСИГ) заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого намерены уделить особое внимание цифровизации туризма, а также развитию детского и семейного отдыха, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму столицы.

«Объединять усилия, делиться опытом, искать совместные решения — сейчас это самое важное. Ключевым трендом сегодня становится цифровизация туризма, использование новых технологий. В работе с коллегами мы планируем уделить особое внимание инновационным цифровым проектам, но, безусловно, будем развивать сотрудничество и по другим перспективным направлениям, таким как детский и семейный туризм, а также инклюзивный и экологический туризм», — сказала председатель столичного комитета по туризму Екатерина Проничева.

Благодаря соглашению планируют увеличить туристический поток, повысить качество туристских услуг столицы и России в целом как привлекательных туристических дестинаций на международную аудиторию.

Специалисты хотят расширить сотрудничество с туроператорами, представителями объектов показа, транспортными компаниями и другими организациями туриндустрии, а также создать условия для подготовки квалифицированных кадров в отрасли, предлагать меры для повышения инвестиционной привлекательности внутреннего туризма, проводить совместные отраслевые мероприятия.