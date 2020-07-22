РИАМО - 22 июл. Сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Талдомскому району Подмосковья пресекли хранение и культивирование конопли, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Правоохранители задержали 32-летнего местного жителя. Он является подозреваемым в хранении наркотических веществ.

«Полицейскими по месту проживания мужчины в деревне Великий Двор обнаружены и изъяты три свертка с веществом растительного происхождения и сверток с белым порошкообразным веществом. По результатам химического исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством – марихуаной, весом 62,84 грамма, частями наркосодержащего растения конопля, весом 98,93 грамма и 0,66 грамма N-метилэфедрона», – говорится в сообщении.

На осматриваемом участке также нашли специальное место, в котором произрастала конопля. Всего удалось обнаружить 20 кустов.

По факту незаконного хранения и культивирования наркотических веществ сотрудники полиции возбудили уголовное дело. Подозреваемый в совершении преступления находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.