РИАМО - 22 июл. За месяц на территории Московской области окошено 1510 общественных пространств, говорится в сообщении пресс-службы регионального Госадмтехнадзора.

Согласно требованиям областного законодательства, высота травы не должна превышать 20 сантиметров. Сотрудники Госадмтехнадзора постоянно проверяют, в каком состоянии находятся газоны и участки с зелеными насаждениями в муниципалитетах региона и не допускают нарушений правил окоса травы.

«В результате проведенных мероприятий по предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора окошены территории на 1510 общественных пространствах в Подмосковье», – уточнил Главный государственный административно-технический инспектор Московской области Олег Баженов.

Высокая трава в общественных местах становится благоприятной средой для распространения паразитов. Поэтому обрезка деревьев, окос травы, удаление аварийных деревьев и сухостоев являются обязательными процедурами.