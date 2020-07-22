РИАМО - 22 июл. По подозрению в убийстве заслуженного педагога ВГИК за западе столицы задержали женщину 1951 года рождения, сообщается на сайте ГСУ СК России по Москве.

В квартире жилого дома по Кутузовскому проспекту 19 июля было найдено тело женщины 1929 года рождения с множественными колото-резаными ранениями.

«Благодаря совместной работе следователей Главного следственного управления и сотрудников уголовного розыска в короткие сроки установлена и задержана по подозрению в совершении указанного преступления жительница столицы 1951 года рождения», — говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. В ближайшее время фигурантке будет предъявлено обвинение, и избрана мера пресечения.