РИАМО - 22 июл. На станции метро «Красные ворота» Сокольнической линии мужчина упал под поезд, он скончался, по данному факту проводится проверка, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«В результате полученной поездной травмы, не совместимой с жизнью, пострадавший скончался. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть 22-летнего жителя столицы», — говорится в сообщении.

По данному факту проводится проверка.

На Сокольнической линии метро из-за происшествия случился сбой в движении поездов. Сейчас составы курсируют с увеличенными интервалами.