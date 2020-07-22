РИАМО - 22 июл. Следователи навестили в больнице Дмитрова двухлетнего мальчика, которого на протяжении трех недель истязал отчим, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«Ребенок с радостью встретил гостей в форме, он улыбался, разглядывал подарки, но время от времени жаловался на боль в ноге», — говорится в материале.

Следователи подарили мальчику летние вещи и одежду на случай дождливой погоды. В подарочном наборе были фрукты и игрушки.

Отчим избивал ребенка на протяжении трех недель в поселке Дмитровского округа. Об одиноко блуждающем ребенке с травмами на лице и теле сообщила женщина, которая заметила мальчика.

Отчиму уже предъявлено обвинение по статье 117 УК РФ «Истязание».