РИАМО - 22 июл. Из-за происшествия на станции метро «Красные ворота» Сокольнической линии метро поезд дополнительно проверят, из-за этого составы курсируют с увеличенным интервалом говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Ранее из-за пассажира на путях прервалось движение поездов от «Комсомольской» до «Парка культуры. В обратном направлении составы следовали с увеличенными интервалами. Движение на центральном участке ветки после происшествия восстановили.

«Движение на Сокольнической линии осуществляется с увеличенным интервалом», — говорится в сообщении.