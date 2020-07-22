РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 22 июл. В Растуновскую поликлинику в Домодедове поступило новое оборудование, в том числе в офтальмологическом кабинете появилась новая щелевая лампа, сообщается на странице домодедовской Центральной городской больницы в соцсети «ВКонтакте».

«В Растуновской поликлинике новое оборудование. ЛОР-комбайн поставлен Минздравом Московской области. Это максимально автоматизированное и эргономизированное рабочее место врача-отоларинголога. В нем есть все, что необходимо ЛОР-врачу не только для прохождения первичной диагностики, но и последующего лечения», - говорится в сообщении.

В офтальмологическом кабинете Растуновской поликлиники появилась новая щелевая лампа. Это прибор, предназначенный для детального осмотра структуры глаз, применяющийся для определения множества заболеваний.

Также в реанимационное отделение инфекционного корпуса ДЦГБ и в терапевтическое отделение Растуновской больницы поступили медицинские концентраторы кислорода. Они предназначены для снабжения кислородом реанимационных палат и аппаратов ИВЛ, для подключения к медицинскому оборудованию или центральной системе медицинских газов, а также для других задач, где необходим медицинский кислород.