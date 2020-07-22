РИАМО - 22 июл. Движение на центральном участке Сокольнической линии метро восстановили после сбоя, произошедшего из-за пассажира на путях, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Для ввода в график понадобится некоторое время», — говорится в сообщении.

Ранее из-за пассажира на путях прервалось движение поездов от «Комсомольской» до «Парка культуры. В обратном направлении составы следовали с увеличенными интервалами.