РИАМО - 22 июл. В аэропорту Шереметьево приостановили оформление партий мясных консервов массой 15,57 килограмма, поступивших из Сербии, на товаре не было маркировочных этикеток и другой важной информации, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям.

«Принято решение о нахождении груза на временном хранении до предоставления дополнительной информации», - говорится в сообщении.

При проведении пограничного ветеринарного контроля в аэропорту не обнаружили номеров пломбы, выявили несоответствие сведений по дате выработки товара и отсутствие маркировочных этикеток на русском языке на первичной упаковке продукции.



Сведения уточняют. Если информации не будет, груз вернут отправителю.