РИАМО - 22 июл. В музее-заповеднике «Горки Ленинские» 22 и 23 августа состоится VI Международный фестиваль «Jazzовые сезоны», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Это удивительно, насколько природа, все аллеи, усадьба Морозова создают не только особую атмосферу, но и какой-то акустический рай», – сказал художественный руководитель фестиваля, саксофонист, народный артист России Игорь Бутман.

В этом году на фестивале выступят Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Лариса Долина, Сергей Мазаев, певица Fantine и ее группа.

В 2018 и 2019 годах «Jazzовые сезоны» вошли в топ-10 лучших джазовых опен-эйр фестивалей России.

Фестиваль проходит при поддержке министерства культуры Московской области.