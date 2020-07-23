РИАМО - 23 июл. Вебинар для руководителей и специалистов саморегулируемых организаций в сфере кадастровой деятельности пройдет в четверг, оценщикам расскажут о тонкостях подготовки документов для оспаривания кадастровой стоимости, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

К участию приглашены специалисты министерства имущественных отношений Московской области и управления Росреестра Подмосковья.

«С начала года в комиссию по рассмотрению споров о кадастровой оценке при Минмособлимуществе поступило порядка 450 заявлений по 2,8 тысячи объектам, из которых только 40% заявлений получили положительные решения. Остальные 60% заявителей получили отрицательные решения в связи с большим количеством замечаний к отчету об оценке рыночной стоимости объектов», — отметила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Вебинар пройдет в системе Zoom, подключиться к эфиру можно по ссылке (идентификатор конференции: 237 829 8619, пароль: 7iUgeR).

В рамках трансляции планируется рассмотреть типовые ошибки при оформлении отчетов, а также ответить на наиболее частые вопросы по подготовке документов. Также спикеры ответят на вопросы, направленные в адрес ведомств заранее и возникшие в рамках прямого эфира.