РИАМО – 23 июл. В четверг выпускники в России, в том числе в Подмосковье и столице, продолжат сдавать устную часть ЕГЭ по иностранным языкам, раздел «Говорение» начали сдавать 22 июля.

В Московской области во второй день экзамен сдадут почти 2 тысячи человек. Будут работать 40 пунктов сдачи ЕГЭ. В каждом пункте сдающим и организаторам измеряют температуру. В пунктах также установлены дозаторы с антисептиком. Рассаживают выпускников с учетом социальной дистанции.

В первый день в Подмосковье устную часть ЕГЭ по иностранным языкам сдавали более 56 тысяч человек. Экзамен прошел без нарушений, работали 166 пунктов приема ЕГЭ.

В 2020 году за ходом проведения экзаменов следят 473 общественных наблюдателя, в том числе 42 представителя Российского союза молодежи.

В Москве ЕГЭ по иностранным языкам сдавали более 23 тысяч человек. Английский язык выбрали порядка 22 тысяч человек. Также проходят экзамены по немецкому, испанскому, французскому и китайскому языкам.

Письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам прошла 20 июля в один день с экзаменом по биологии.

В Москве вопросы по ЕГЭ можно задать по телефону информационно-консультационного центра: +7 (499) 653-94-50.

Основной период ЕГЭ в России начался 3 июля.

Ранее министр образования Московской области Ирина Каклюгина сообщила, что ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов написали 368 человек. По итогам четырех экзаменов в Подмосковье ЕГЭ на 100 баллов сдали 603 человека. Этот показатель уже выше, чем в прошлом году.

Педагоги, который подготовили выпускников-стобалльников, получат премии. На премии также могут рассчитывать те выпускники, которые получат по 100 баллов по нескольким экзаменам.