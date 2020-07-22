РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 22 июл. Новая ультразвуковая диагностическая система поступила в больницу в микрорайоне Авиационный Домодедова, сообщается на странице Домодедовской центральной городской больницы в соцсети «ВКонтакте».

«В больницу микрорайона Авиационный поступила новая современная ультразвуковая диагностическая система, которая позволяет проводить ультразвуковые исследования всех органов и систем организма», - говорится в сообщении.

Совершенствование ультразвукового оборудования позволяет исследовать структуры, ранее недоступные для ультразвука.