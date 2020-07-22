РИАМО - 22 июл. На сайте «Активный гражданин» до 2 августа 2020 года проходит сбор мнений по проектам реконструкции Киевского направления Московской железной дороги, в будущем там собираются построить новую платформу и открыть новую станцию, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Вблизи станции метро «Минская» планируют построить новую железнодорожную платформу, кроме того, новую станцию откроют в районе Аминьевского шоссе. Она войдет в состав крупного транспортно-пересадочного узла, связанного со строящейся станцией метро Большой кольцевой линии. Еще одна станция появится в районе Крекшина.

«Реконструкция данного участка позволит нам запустить поезда фактически в режиме наземного метро, с пятиминутными интервалами и без дневного перерыва», - сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Она добавила, что линию интегрируют в общую систему городского пассажирского транспорта и обеспечат всей необходимой современной инфраструктурой, комфортной для пассажиров.

«Прилегающие территории планируется благоустроить: будут модернизированы существующие и построены новые платформы, реконструирована прилегающая улично-дорожная сеть, предусмотрены дополнительные маршруты наземного пассажирского транспорта для улучшения доступности станций», - добавила Княжевская.