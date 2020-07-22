РИАМО - 22 июл. Около 150 детей отдохнут в летних оздоровительных лагерях при школах подмосковного Реутова в смену с 3 по 31 августа, сообщил глава городского округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Станислав Каторов.

«Лично проверил готовность детских лагерей при школах. В этом году в связи со всем известной эпидемиологической ситуацией мы открываем их позже обычного. Изменения коснулись и порядка их работы. Сокращено количество детей в группах, все они до момента поступления будут проверены на наличие/отсутствие признаков коронавирусной инфекции путем экспресс-тестирования. Всего с 3 по 31 августа на базе 1, 2 и 10 школ города отдохнут около 150 ребят», - рассказал Каторов.

Он уточнил, что строгий контроль будет установлен и за состоянием здоровья воспитателей. Все внутренние помещения лагерей оборудованы бактерицидными фильтрами воздуха, увеличено расстояние между местами отдыха детей, а основные мероприятия будут проходить на открытом воздухе.

Еще 60 детей из Реутова 17 июля отправились в летний оздоровительный лагерь «Алмаз», который располагается в городе Рузе.