РИАМО - 22 июл. Более 154,5 миллионов рублей составили поступления в бюджет Подмосковья от областных акционерных обществ и государственных унитарных предприятий региона по итогам 2019 года, так, акционерные общества ежегодно перечисляют в областной бюджет не менее 50% от чистой прибыли по нетарифицируемым видам деятельности, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Более 123,9 миллиона рублей уже перечислены тремя акционерными обществами - «Мособлвокзалы», «Мособлэнерго» и «Мособлгаз» в качестве дивидендов, еще 30,6 миллиона рублей составили перечисления части прибыли государственных унитарных предприятий Подмосковья», — сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Средства поступили от ГУП Московской области «Лабрадор», ГУП «Мособлэлектротранс», ГУП «СИЦ», ГУП Московской области «Леоновское», ГУП Московской области «МОБТИ» (сейчас ГБУ Московской области «МОБТИ»), ГУП Московской области «Электросеть» и ГУП Московской области «Коломенская типография», уточнила министр.

Предприятия перечисляют 50% чистой прибыли после уплаты налогов согласно закону Московской области «О порядке перечисления в бюджет Московской области части прибыли государственных унитарных предприятий Московской области».

Акционерные общества ежегодно перечисляют в областной бюджет также не менее 50% от чистой прибыли по нетарифицируемым видам деятельности в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах».