РИАМО - 22 июл. Депутаты Мосгордумы подготовили письмо в адрес мэра Москвы Сергея Собянина с просьбой о финансовой поддержке сотрудников учреждений, подведомственных департаменту культуры столицы, сообщила в среду председатель комиссии Московской городской думы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

«Мы подготовили соответствующее письмо, <...> связанное с тем, что значительная часть средств - порядка 50% - в учреждениях культуры <...> являются внебюджетными источниками», - сказала Гусева на заседании Мосгордумы.

По ее словам, парки, музеи, дома культуры и другие учреждения начали одни из первых закрываться из-за введенных мер по борьбе с распространением коронавируса в столице. Часть из них до сих пор не вернулась к привычному режиму работы. В связи с этим депутаты приняли решение обратиться к мэру Москвы с просьбой поддержать работников культуры.

«Мы надеемся, что Сергей Семенович поддержит нашу просьбу и эту отрасль. Таким образом, финансово поддержит, и все специалисты и, естественно, их семьи, а это значительное количество людей - свыше 36 тысяч - получат средства, так необходимые в этот период», - добавила Гусева.