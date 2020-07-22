РИАМО - 22 июл. Журналист издания «Медуза» Иван Голунов удивился, что экс-начальник отделения по борьбе с наркотиками УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец попросил возобновить в отношении него дело о наркотиках, сообщает Газета.ru.

«О письме я услышал из новостей. Не знаю, что он хочет написать. Может быть, хочет там написать о доказательствах моей вины, которые он забыл предоставить в суде и до сих пор не предоставил? Когда мы с ним встречались, я у него спрашивал о доказательствах, но он их также не показал», — сказал Голунов.

Он добавил, что не знает, о чем конкретно будет писать Ляховец в заявлении в Генпрокуратуру.

В среду экс-начальник отделения по борьбе с наркотиками заявил о желании написать заявление в прокуратуру о возобновлении дела Голунова. По его словам, дело прекращено «незаконно и необоснованно».

Летом 2019 года сотрудники полиции УВД по ЗАО столицы подбросили в рюкзак журналиста наркотики, сфальсифицировали результаты оперативно-разыскных мероприятий и возбудили в отношении журналиста дело.

Наркотики экс-сотрудники приобрели незаконно, а также незаконно хранили и перевозили их.