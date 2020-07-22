РИАМО - 22 июл. Летом транспортный поток между Москвой и Подмосковьем вырос, в будние и в выходные дни ездит почти одинаковое количество автомобилей — 2,45 -2,46 миллиона машин, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Столица продолжает совместную работу с Московской областью по созданию максимально понятной и удобной транспортной системы для всей московской агломерации.

«Между Москвой и Московской областью сейчас выполняется 130 тысяч автобусных рейсов в день. Наши сотрудники-контролеры вместе с коллегами из Московской области проверяют, как пассажиры и водители носят маски и перчатки в общественном транспорте. С 12 мая мы проверили больше 18 тысяч автобусов», - говорится в сообщении.

Между столицей и Подмосковьем будет скоординирована работа по злостным нарушителям ПДД.

«По областным и московским дорогам ездят те, у кого есть сотни штрафов — это крайне опасно для всех, кто на дороге. Поэтому мы будем активнее применять системы фотовидеофиксации для отслеживания маршрутов таких нарушителей и проводить рейды с ГИБДД», - говорится в сообщении.

Также прорабатываются совместные предложения по внесению изменений в действующее законодательство — чтобы снизить число аварий с автомобилями такси и каршеринга на территории Москвы и Подмосковья.