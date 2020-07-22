РИАМО - 22 июл. Летом транспортный поток между Москвой и Подмосковьем вырос, в будние и в выходные дни ездит почти одинаковое количество автомобилей — 2,45 -2,46 миллиона машин, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
Столица продолжает совместную работу с Московской областью по созданию максимально понятной и удобной транспортной системы для всей московской агломерации.
Между столицей и Подмосковьем будет скоординирована работа по злостным нарушителям ПДД.
«По областным и московским дорогам ездят те, у кого есть сотни штрафов — это крайне опасно для всех, кто на дороге. Поэтому мы будем активнее применять системы фотовидеофиксации для отслеживания маршрутов таких нарушителей и проводить рейды с ГИБДД», - говорится в сообщении.
Также прорабатываются совместные предложения по внесению изменений в действующее законодательство — чтобы снизить число аварий с автомобилями такси и каршеринга на территории Москвы и Подмосковья.
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