РИАМО - 22 июл. Полиция проводит проверку по факту нападения собаки на ребенка в Красногорске, по результатам проверки примут решение в соответствии с законодательством, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

В среду на улице Первомайской в Красногорске собака породы хаски напала на семилетнего мальчика, который катался по улице на самокате. Собака повалила ребенка и укусила за щеку. Очевидцы отогнали животное, вызвали скорую помощь и полицию.

«Прибывшими сотрудниками полиции установлено, что на улице Первомайской собака, гулявшая без намордника и поводка, укусила 7-летнего мальчика в область лица. Ребенок госпитализирован. Полицейскими была установлена владелица животного - 32-летняя местная жительница», — сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что сотрудниками УМВД проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин сообщил, что хаски не был привит от бешенства и собаку поставят на карантин.