РИАМО - 22 июл. Мэр Москвы Сергей Собянин уволил Исаака Калину с должности руководителя департамента образования и науки столицы и назначил на эту должность Александра Молоткова, соответствующие указы опубликованы на официальном сайте мэра.

«Освободить Калину Исаака Иосифовича от должности министра правительства Москвы, руководителя департамента образования и науки города Москвы по собственной инициативе в связи с переходом на другую работу», — говорится в документе.

На должность руководителя департамента с 23 июля назначен Александр Молотков, который до этого занимал должность заместителя руководителя департамента.

Калина занимал должность руководителя департамента образования столицы с ноября 2010 года.