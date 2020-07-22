РИАМО - 22 июл. Мэр Москвы Сергей Собянин уволил Исаака Калину с должности руководителя департамента образования и науки столицы и назначил на эту должность Александра Молоткова, соответствующие указы опубликованы на официальном сайте мэра.
«Освободить Калину Исаака Иосифовича от должности министра правительства Москвы, руководителя департамента образования и науки города Москвы по собственной инициативе в связи с переходом на другую работу», — говорится в документе.
На должность руководителя департамента с 23 июля назначен Александр Молотков, который до этого занимал должность заместителя руководителя департамента.
Калина занимал должность руководителя департамента образования столицы с ноября 2010 года.
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