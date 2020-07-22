РИАМО - 22 июл. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников поблагодарил депутатов и сотрудников аппарата парламента за проделанную во время пандемии работу и отметил, что этот опыт станет основой для еще более эффективной деятельности, говорится в сообщении пресс-службы Мосгордумы.

Он отметил, что в среду прошло заключительное перед летним перерывом заседание Мосгордумы в весеннюю сессию. Пандемия коронавируса внесла коррективы в работу столичного парламента.

«С введением в Москве режима повышенной готовности в общей сложности почти 80% сотрудников аппарата столичного парламента были переведены на удаленную форму работы, так как приоритетным для нас было сохранение здоровья и жизни людей», — сказал Шапошников.

Он добавил, что технически дума давно успешно использует возможности дистанционной работы: это удаленная работа с документами, обращениями граждан и справочными ресурсами думы. Это привычный формат для депутатов.

В период самоизоляции приемы граждан проводились с использованием телекоммуникационных средств. Заседания столичного парламента тоже проходили в дистанционном формате.

«Эти меры позволили ни на один день не останавливать живой диалог с москвичами, принимать активное участие в законотворческой работе и в сжатые сроки сформировать правовую базу, направленную на выполнение обязательств города перед москвичами», — подчеркнул Шапошников.

Он подчеркнул, что Мосгордума впервые оказалась в такой уникальной ситуации, требовалось быстрое принятие решений. Председатель городского парламента поблагодарил всех сотрудников аппарата и депутатов Мосгордумы за проделанную работу.

«Уверен, что приобретенный всеми нами опыт станет основой для еще более эффективной деятельности, а отработанный в условиях пандемии формат проведения заседаний позволит столичному парламенту и в будущем бесперебойно работать независимо от эпидемиологической обстановки», — заключил Шапошников.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

22 ИЮЛЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- Иммунитет к коронавирусной инфекции обнаружили у 23-24% населения Москвы и Подмосковья, об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

- В Подмосковье возобновляется проведение спортивных мероприятий. Соревнования и турниры по различным видам спорта проводятся с ограничениями по количеству участников в соответствии с требованиями безопасности.

- Депздрав Москвы опроверг информацию о росте заболеваемости Covid‑19 в столице. За месяц число новых заболевших сократилось на 45,9%.

- Мишустин заявил, что здравоохранение РФ готово ко второй волне Covid‑2019. Глава российского кабмина уточнил, что система здравоохранения хорошо себя показала во время пандемии.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За последние сутки в России зафиксировали 5 862 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 128 случев заражения. В Москве - 638 случаев.

- В Москве за прошедшие сутки умерли 19 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии жертвами Covid-19 стали 4350 человек.