РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 июл. Упавшее дерево убрали на улице Электрификации подмосковных Люберец, сообщил «РИАМО в Люберцах» заместитель главы администрации округа Родион Грошевик.

Ориентировочно в 18:50 на улице Электрификации упало дерево, перерыв проезжую часть, зацепив высоковольтные провода.

«Сотрудники обслуживающей организации МБУ «Люберецкое дэп» прибыли на место происшествия в 19:20. В настоящее время ожидается приезд аварийной службы «Мосэнерго» для отключения электричества и для проведения работ по ликвидации последствий происшествия. На данный момент проезд открыт», - сказал Грошевик.