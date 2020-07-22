РИАМО - 22 июл. Согласован проект реконструкции участка улицы Верхние поля, от улицы Марьинский парк до МКАД, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

«Скоро на юго-востоке столицы произведут реконструкцию участка улицы Верхние поля. Проектом также запланировано возведение подземного пешеходного перехода, устройство остановок общественного транспорта и переустройство инженерных коммуникаций, попадающих в зону производства работ», – рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

На улице Верхние поля будет реконструирован участок, проведено расширение проезжей части до 21,5-28,5 метров и уширение Белореченской улицы при пересечении с улицей Марьинский парк на 6,4 метров. На улице Марьинский парк сделают тротуары на подходах к запроектированному подземному пешеходному переходу и поменяют бортовой камень. Кроме того, в рамках проекта будут организованы въезды к существующей застройке.

Предполагается, что на улицах Верхние поля и Марьинский парк на остановках наземного городского пассажирского транспорта будут размещены заездные «карманы» шириной 3 метра и длиной 40; павильоны ожидания и навигационные пилоны. На перекрестке улиц Верхние Поля и Марьинский Парк будет возведен пешеходный переход.