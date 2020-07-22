РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 22 июл. Полиция Щелкова задержала жителя Москвы по подозрению в серии краж в округе и Фрязине, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть МУ МВД России «Щелковское» поступило заявление от местной жительницы о том, что неизвестный через окно проник в ее квартиру и похитил принадлежащее ей имущество. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления был задержан житель города Москвы 22 лет. Полицейские установили причастность подозреваемого к совершению еще двух аналогичных противоправных деяний, совершенных на территории городских округов Щелково и Фрязино», - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». На данный момент подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.